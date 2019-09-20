Борец Махов претендует на участие в лицензионных к ОИ-2020 турнирах

НУР-СУЛТАН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский борец-тяжеловес Билял Махов рассматривается в качестве претендента на участие в лицензионных к Играм-2020 турнирах. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

С задачей завоевания олимпийской путевки в весе до 125 кг на чемпионате мира в Нур-Султане не удалось справиться тяжеловесу Алану Хугаеву, спортсмен уступил в 1/8 финала украинцу Александру Хоцяновскому - 3:4.

"Алан, к сожалению, с задачей не справился - путевку нужно добывать весной на лицензионных турнирах. Махов вернулся на ковер, дошел до финала недавнего турнира в Польше, работал с нами на заключительном сборе перед чемпионатом мира. Мы рассматриваем кандидатуру Махова на участие в этих соревнованиях, равно как и кандидатуру Анзора Хизриева. Все будет зависеть от их спортивной формы на момент лицензионных стартов", - сообщил Тедеев.

Хизриев не попал в состав сборной России на чемпионат мира из-за недавней травмы. Махов в качестве участника чемпионата мира не рассматривался.

Махов является трехкратным чемпионом мира (2007, 2009, 2010) по вольной борьбе, на чемпионате мира в Лас-Вегасе 2015 года он выступал сразу в двух видах борьбы - греко-римской и вольной, завоевав две бронзовые медали. Также в его активе бронзовая награда ЧМ-2014 и серебро ЧМ-2011. Махов в августе после перерыва из-за травмы впервые выступил на международном турнире в Польше, где дошел до финала, однако снялся с турнира.