Орлов: Кокорин будет готов играть на самом высоком уровне через месяц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин вернется на высокий уровень игры через месяц. Такое мнение ТАСС высказал телекомментатор Геннадий Орлов.

17 сентября Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, осужденные в мае за драки в центре Москвы, вышли на свободу из колонии по УДО. Позднее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил ТАСС, что клуб заключил с Кокориным контракт до конца нынешнего сезона.

"Кокорина проверили в "Зените" - здоровье в порядке. Никаких болезненных отклонений. Он молодец, занимался три месяца в колонии, бегал на тренажерах. Уже через месяц он будет готов играть на самом высоком уровне", - заявил Орлов.

В пятницу РФС отказал "Зениту" в регистрации Кокорина вне трансферного окна. Футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайшее трансферное окно, которое откроется 22 января 2020 года.

Кокорин выступает за "Зенит" с 2016 года, в составе клуба он провел 92 матча, в которых забил 34 мяча. Вместе с "Зенитом" он стал чемпионом России сезона-2018/19, обладателем Кубка и Суперкубка России (2016). До этого форвард выступал за "Динамо" (2008-2013, 2013-2015) и махачкалинский "Анжи" (2013). В составе сборной России он принял участие в финальных турнирах чемпионата мира (2014) и Европы (2012, 2016).