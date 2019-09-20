Бабанин завоевал бронзу чемпионата мира по боксу в весе свыше 91 кг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Максим Бабанин завоевал бронзу чемпионата мира в весовой категории свыше 91 кг. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

30-летний россиянин уступил представителю Узбекистана Баходиру Джалолову в полуфинале единогласным решением судей. Соперником узбекского боксера в финале станет представитель Казахстана Камшыбек Конкабаев. Финальный поединок пройдет в субботу. Вторую бронзовую медаль получит австралиец Джастис Хуни.

Россиянин в 1/4 финала уступил англичанину Фрейзеру Кларку, однако главный тренер сборной России подал протест. Судейская комиссия Международной ассоциации бокса пересмотрела результат боя, отдав победу Бабанину.

Бабанин является бронзовым призером чемпионата Европы 2017 года и чемпионом России 2015 года.

Чемпионат мира завершится 21 сентября.