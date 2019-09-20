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ЧМ по боксу в Екатеринбурге

Бабанин завоевал бронзу чемпионата мира по боксу в весе свыше 91 кг

В полуфинале турнира россиянин уступил представителю Узбекистана Баходиру Джалолову
Максим Бабанин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Максим Бабанин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Максим Бабанин завоевал бронзу чемпионата мира в весовой категории свыше 91 кг. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

30-летний россиянин уступил представителю Узбекистана Баходиру Джалолову в полуфинале единогласным решением судей. Соперником узбекского боксера в финале станет представитель Казахстана Камшыбек Конкабаев. Финальный поединок пройдет в субботу. Вторую бронзовую медаль получит австралиец Джастис Хуни.

Россиянин в 1/4 финала уступил англичанину Фрейзеру Кларку, однако главный тренер сборной России подал протест. Судейская комиссия Международной ассоциации бокса пересмотрела результат боя, отдав победу Бабанину.

Бабанин является бронзовым призером чемпионата Европы 2017 года и чемпионом России 2015 года.

Чемпионат мира завершится 21 сентября.

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