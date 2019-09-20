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ЧМ по художественной гимнастике

Гимнастка Дина Аверина в третий раз в карьере стала абсолютной чемпионкой мира

Второе место в личном многоборье заняла еще одна россиянка Арина Аверина
Дина Аверина Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Дина Аверина
© Наталия Федосенко/ТАСС

БАКУ, 20 сентября. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Баку.

21-летняя россиянка набрала 91,400 балла. Второй стала ее сестра Арина Аверина (91,100), замкнула тройку призеров представительница Израиля Линой Ашрам (89,700).

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Всего в активе Дины Авериной теперь 13 золотых, а также две серебряные и одна бронзовая медали мировых первенств. Кроме того, она шесть раз побеждала на чемпионатах Европы, трижды становилась серебряным призером турнира.

Дина Аверина стала пятой в истории гимнасткой, которая трижды смогла завоевать титул чемпионки мира в личном многоборье. Ранее это удавалось сделать болгаркам Марии Гиговой (1969, 1971, 1973) и Марии Петровой (1993-1995), а также россиянкам Евгении Канаевой (2009-2011) и Яне Кудрявцевой (2013-2015). Дина Аверина становилась абсолютной чемпионкой мира в 2017 и 2018 годах (в итальянском Пезаро и болгарской Софии соответственно).

Таким образом, россиянки пока выиграли все дисциплины на текущем чемпионате мира, завоевав шесть золотых, одну серебряную и две бронзовые медали. Золотые медали завоевали Екатерина Селезнева в упражнениях с обручем, Дина Аверина в упражнениях с мячом, булавами и лентой и в индивидуальном многоборье, также россиянки победили в командном турнире.

Чемпионат мира завершится 22 сентября.

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ЧМ по художественной гимнастике
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