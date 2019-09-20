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ЧМ по художественной гимнастике

Сестры Аверины завоевали две олимпийские лицензии на ЧМ по художественной гимнастике

Россиянки заняли первое и второе места в личном многоборье
Дина Аверина Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Дина Аверина
© Наталия Федосенко/ТАСС

БАКУ, 20 сентября. /ТАСС/. Российские спортсменки Дина и Арина Аверины завоевали две олимпийские путевки на Игры-2020 на чемпионате мира, который проходит в Баку.

Россиянки заняли первое и второе места в личном многоборье - Дина Аверина завоевала золото, серебро досталось Арине. Путевки не являются именными. На Играх-2020 могут выступать не более двух спортсменок от страны в индивидуальном многоборье. Всего на турнире разыгрывалось 16 олимпийских лицензий в данном виде программы (не больше двух на одну страну).

Сборная России в групповых упражнениях уже решила задачу выхода на Игры-2020, одержав победу на прошлогоднем чемпионате мира в Софии.

Чемпионат мира завершится 22 сентября.

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