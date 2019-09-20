{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок мира по шахматам

Грищук одержал победу в первой партии четвертого раунда Кубка мира по шахматам

Россиянин победил американца Леньера Домингеса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 сентября. /ТАСС/. Российский шахматист Александр Грищук белыми фигурами победил американца Леньера Домингеса в первой партии четвертого раунда Кубка мира. Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.

Россиянин Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Юй Янъи, Никита Витюгов белыми обыграл американца Уэсли Со, Петр Свидлер черными уступил французу Максиму Вашье-Лаграву, Кирилл Алексеенко черными сыграл вничью с китайцем Динь Лижэнем.

Вторые партии четвертого раунда пройдут в субботу.

Все матчи, за исключением финала и встречи за третье место, состоят из двух партий, в случае ничьей проводится тай-брейк. Соревновательная часть Кубка мира завершится 4 октября. Последний день зарезервирован под тай-брейк решающих встреч. В турнире стартовали 128 шахматистов, призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.

Теги
Кубок мира по шахматам
Летние неолимпийские виды спорта
Гунина проиграла Конеру в партии девятого тура Гран-при FIDE в Сколково
Представительница Индии вышла на первое место в турнирной таблице
Читать полностью