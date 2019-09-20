Профсоюз футболистов может попросить РФС о внесении Кокорина в условную заявку

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Общероссийский профсоюз футболистов (ОПСФ) попросит Российский футбольный союз (РФС) о внесении Александра Кокорина в условную заявку санкт-петербургского "Зенита" в случае, если игрок оспорит отказ в регистрации. Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный директор ОПСФ Александр Зотов.

В пятницу РФС отказал "Зениту" в регистрации Кокорина вне трансферного окна. Футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайшее трансферное окно, которое откроется 22 января 2020 года.

"Процедура оспаривания решения комитета по статусу игроков существует, если Александр обратится к нам за помощью, мы ему поможем. Сколько это займет времени - большой вопрос, потому что есть вероятность, что дело может дойти до Спортивного арбитражного суда, вполне возможно, что это затянется до следующего трансферного окна, а то и дальше. Если Александр будет оспаривать, мы планируем попросить РФС на время этого спора дать ему возможность играть за свой клуб, по аналогии с ФИФА [Международной федерацией футбола]. Такой процедуры в российском футболе раньше не было, здесь уникальная ситуация, это то, что называется условной заявкой, если же посмотреть практику палаты ФИФА, таких решений было немало", - заявил Зотов.

"Профессия футболиста подразумевает постоянное нахождение в хорошей физической и игровой форме, это можно сделать не только благодаря тренировкам, но и участию в матчах. Будем просить пойти навстречу футболисту в этой ситуации. У нас были условно лицензированные клубы до устранения каких-либо несоответствий, почему бы такая же ситуация не может быть с футболистами? Посмотрим, какие шаги будут предприниматься, все зависит от воли футболиста", - добавил он.

Кокорин выступает за "Зенит" с 2016 года, в составе клуба он провел 92 матча, в которых забил 34 мяча. Вместе с "Зенитом" он стал чемпионом России сезона-2018/19, обладателем Кубка и Суперкубка России (2016). До этого форвард выступал за "Динамо" (2008-2013, 2013-2015) и махачкалинский "Анжи" (2013). В составе сборной России он принял участие в финальных турнирах чемпионата мира (2014) и Европы (2012, 2016).

17 сентября Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, осужденные в мае за драки в центре Москвы, вышли на свободу из колонии по УДО. Позднее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил ТАСС, что клуб заключил с Кокориным контракт до конца нынешнего сезона.