Регбист Сельский: сборная России играла на победу, но японцы были техничнее и удачливее

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Российские регбисты играли на победу в стартовом матче группового этапа Кубка мира с японцами, однако соперник продемонстрировал более высокий технический уровень. Такое мнение ТАСС высказал игрок сборной России Станислав Сельский.

"Японцы - достаточно серьезный соперник, и это их домашний турнир, - сказал Сельский. - Мы выкладывались на сто процентов, к сожалению, случилось то, что случилось, но играли мы на победу. Где-то соперник оказался техничнее, где-то удачливее".

"Мы вышли на второй тайм и не смогли изменить ход игры, провести быструю успешную атаку, - добавил он. - Соперник стал хорошо играть позиционно, грамотно напрягать нашу заднюю линию, что удавалось нам в первом тайме. Пошли ошибки, и вернуть мяч, вернуться обратно в игру уже не получилось".

Также Сельский отметил, что сборную России подвели ненужные потери. "На игру настроились хорошо, были готовы к тому, что она будет быстрая, - сказал он. - Подвели собственные ошибки, ненужные потери, заходили и в 20-метровую зону соперника, и в пятиметровую, не хватило реализации собственных моментов".

В следующем матче россияне сыграют с командой Самоа 24 сентября.