Газизов: "Уфа" победила благодаря своим футболистам, а не из-за плохой игры "Спартака"

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Хорошая игра футболистов "Уфы" принесла победу в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака". Таким мнением с ТАСС поделился генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

В пятницу "Уфа" на своем поле обыграла "Спартак" со счетом 1:0.

"Футболисты выполнили установку тренера. Мы хорошо играли в обороне, правильно действовали при контратакующих действиях. Сегодняшняя победа получилась из-за плохой игры "Спартака"? Нет, она состоялась благодаря хорошей игре наших футболистов, "Спартак" играл сегодня хорошо, но в итоге мы победили", - сказал Газизов.

"Спартак" занимает седьмое место, имея в активе 14 очков после десяти матчей, "Уфа" расположилась строчкой выше с таким же количеством набранных баллов.

В следующем туре 29 сентября "Спартак" дома сыграет с "Оренбургом", "Уфа" в тот же день встретится в гостях с казанским "Рубином".