Важный опыт. Российские регбисты уступили японцам в стартовом матче Кубка мира

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Сборная России по регби проиграла японцам со счетом 10:30 в матче открытия Кубка мира. Встреча группового раунда турнира прошла на стадионе "Адзиномото" в Токио. Сборная России приехала на Кубок мира с четкой задачей - выиграть хотя бы один матч. Весьма скромные цели, однако не стоит забывать, что российские регбисты попали на турнир лишь во второй раз в истории. Впервые национальная команда выступила на Кубке мира в 2011 году, и тогда россияне проиграли все четыре матча на групповом этапе. Так что на самом деле задача на нынешний турнир реалистична и не содержит в себе никаких упаднических настроений. Особенно с учетом того, в какую группу попала российская команда. Соперники подопечных Лина Джонса по группе А - настоящие гранды мирового регби. Тут и сборная Шотландии, и команда Ирландии, и представители Самоа. Самый подходящий вариант для решения задачи-минимум - это хозяева турнира японцы, однако легкой прогулки в очном противостоянии вряд ли можно было ожидать.

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Перед матчем о перипетиях предстоящего турнира спорили не только простые болельщики, но и главы государств. Так, премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке пожелал удачи российской сборной во всех играх Кубка мира, кроме матча с японцами. "Я верю в победу Японии, уж прости, Владимир, - сказал Абэ, обратившись к Путину. - Искренне желаю вам максимального успеха, я был бы не против, если бы сборная России выиграла остальные матчи". Японцы подошли к организации матча с характерной дотошностью. Перед стартом встречи была проведена красочная церемония открытия, в которой в символическом виде были отражены история и культура Японии, представлены города, в которых пройдет турнир, страны-участницы, а также рассказана история Кубка мира и его победителей. Позднее с приветственным словом выступили глава Международной федерации регби (World Rugby) Билл Бимонт и наследный принц Акисино (Фумихито), брат императора Японии Нарухито, который объявил турнир открытым. "Я с нетерпением жду, когда спортсмены продемонстрируют свои навыки для болельщиков со всего мира на самом престижном турнире по регби, - сказал он. - Я надеюсь, что этот турнир позволит регби вырасти еще больше. А для людей в мире позволит построить дружественные отношения через спорт". Мощное начало и резкий спад Уже через несколько минут после окончания церемонии декорации были убраны, и зрители приготовились наблюдать за ходом матча. Благо команды не дали публике скучать, и уже с первых минут на поле началась нешуточная борьба. Причем победителем стартового отрезка можно смело назвать российскую сборную. Подопечные Джонса сразу же захватили инициативу и не давали мячу покинуть половину поля хозяев. Сборная России является самой возрастной командой на турнире, и тренерский штаб, видимо, сделал ставку на создание большой разницы в счете в самом начале матча. Это было хорошо заметно по настрою россиян - регбисты национальной команды в первые минуты оказывали большое давление на японцев, которые, казалось, все никак не могли приспособиться к сопернику. На 4-й минуте матча хозяева поля допустили ошибку при приеме мяча и позволили сборной России набрать легкие пять очков - мяч подобрал Кирилл Голосницкий, совершивший первую попытку на текущем Кубке мира. Отличный стартовый отрезок российской сборной увенчался успешной реализацией от Юрия Кушнарева, принесшего еще два очка в актив команды. Однако с того самого момента японцы все же смогли адаптироваться к давлению - как со стороны команды Джонса, так и с домашних трибун. На 11-й минуте Котаро Мацусима прорвался в зачетную зону россиян и сократил отставание - 7:5. Ю Тамура имел шанс сравнять счет, однако при реализации с острого угла японец пробил мимо.

Ближе к концовке первого тайма сборная Японии уже полностью контролировала игру. В одном из эпизодов Мацусима получил грамотную передачу от партнера по команде, стянувшего на себя двух игроков российской команды, и вошел в зачетную зону. Главный арбитр встречи Найджел Оуэнс проконсультировался с видеоассистентами и не стал засчитывать попытку, так как за мгновение до того, как мяч опустился на траву, Мацусима выпустил его из рук, что является нарушением правил. Впрочем, на 38-й минуте Мацусима все же набрал свои пять очков, совершив попытку практически без сопротивления со стороны россиян, а Тамура "добавил" два очка с реализации, и японцы вышли вперед - 12:7. Во втором тайме сборная Японии лишь упрочила свое преимущество. Стоит отметить, что состав японской команды весьма разнообразен - 16 игроков из ее состава родились за пределами страны. Многие из них приходятся выходцами из южных стран, где культура регби развита на высшем уровне, так что лидерство японцев было объяснимо. На третьей минуте второй половине встречи Тамура набрал три очка, реализовав штрафной, а еще через три минуты Питер Лабушань добавил еще пять благодаря успешной попытке. На 60-й минуте Кушнарев забил со штрафного, совершив таким образом последнее результативное действие россиян в матче. "Мы вышли на второй тайм и не смогли изменить ход игры, провести быструю успешную атаку, - сказал ТАСС игрок сборной России Станислав Сельский. - Соперник стал хорошо играть позиционно, грамотно напрягать нашу заднюю линию, что, в свою очередь, удавалось нам в первом тайме. Пошли ошибки, и вернуть мяч, вернуться обратно в игру уже не получилось". "Много ненужной суеты" Японцы меж тем и не думали останавливаться. Через три минуты Тамура в очередной раз показал отличную точность со штрафного. На 68-й минуте Мацусима стал автором своей третьей попытки в матче, а еще через пару минут Рикия Мацуда набрал последние два очка с реализации и установил окончательный счет - 30:10 в пользу хозяев. "Когда мы забили попытку, мы поняли, что японцы хорошо защищаются, и не смогли поддержать этот позитивный порыв, - сказал после матча Джонс. - В первом тайме нам многое удавалось, но во втором японцы сменили тактику. Мы играли под высоким темпом и давлением, ребята не привыкли так играть".

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Главный тренер сборной Японии Джейми Джозеф в ходе послематчевой пресс-конференции отдал должное российской команде. "Мы понимали, что сегодняшний матч важен не только для нас, но и для сборной России, которая показала отличный регби. Хотелось бы выразить уважение сопернику", - сказал он. Капитан российской сборной Василий Артемьев считает, что национальная команда допускала слишком много суеты в ходе встречи. "В матче было много ненужной суеты, на турнирах такого уровня важно не допускать ошибок, а у нас они проскакивали, - сказал он. - Но все равно нам многое удалось, особенно штрафные и реализации - почти все они были точные. Сегодня мы играли в матче открытия, поэтому к нам было приковано огромное внимание, это важный опыт для нас". Сборная Японии набрала пять очков (4 очка за победу и 1 бонусное очко за четыре и более попытки). Команда России очков не имеет. Согласно регламенту, одно бонусное очко начисляется проигравшей команде в случае поражения в 7 и менее очков. В следующем матче россияне сыграют с командой Самоа 24 сентября.