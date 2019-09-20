Путин поздравил россиянок с победой на ЧМ по художественной гимнастике в командном турнире

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Арину Аверину, Дину Аверину и Екатерину Селезневу с золотыми медалями на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку в командном турнире. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Российская школа художественной гимнастики вновь подтвердила высочайший профессиональный уровень, свое мировое лидерство, - отметил Путин. - Слагаемым этого успеха, без сомнения, стало ваше яркое, впечатляющее выступление. Вы подарили незабываемые эмоции многочисленным болельщикам, порадовали их своей отточенной техникой и мастерством".

Чемпионат мира проходит в Баку с 16 по 22 сентября. Турнир является квалификационным к Олимпийским играм в Токио. На нем будут разыграны 16 олимпийских лицензий в личном многоборье (не больше двух на одну страну) и пять - в групповом. Сборная России в групповых упражнениях уже решила задачу выхода на Игры-2020, одержав победу на прошлогоднем чемпионате мира в Софии.