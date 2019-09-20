До зимы без футбола. РФС отказал "Зениту" в регистрации Кокорина

Теперь форвард может быть заявлен за клуб только в ближайшее трансферное окно, которое откроется 22 января 2020 года

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) принял решение отказать петербургскому "Зениту" в регистрации вне трансферного окна нападающего Александра Кокорина. Футболист может быть заявлен за клуб из Санкт-Петербурга в ближайшее трансферное окно, которое откроется 22 января 2020 года. Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, осужденные в мае за драки в центре Москвы, вышли на свободу из колонии по УДО 17 сентября. После этого генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил ТАСС, что клуб заключил с Кокориным контракт до конца нынешнего сезона, хотя клубы Российской премьер-лиги могли подписать соглашения со свободными агентами и добавить их в заявку на сезон только до 16 сентября. Трансферное окно в России закрылось 2 сентября. Несмотря на опоздание по срокам, у Кокорина все равно были шансы попасть в заявку "Зенита" уже в ближайшее время. Согласно статье 14 регламента РФС по статусу и переходам футболистов, в виде исключения игроки могут быть зарегистрированы вне регистрационного периода. Однако исключения ради Кокорина в силу известных обстоятельств не сделали.

Комитет РФС по статусу игроков, который и отказал "Зениту" в регистрации Кокорина, объяснил свое решение тем, что у игрока не было "фактической и юридической возможности приступить к работе в клубе до момента окончания срока подачи в комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года)". В РФС отметили, что принятое решение показывает равенство клубов и футболистов. "Это решение направлено на недопущение клубами и футболистами злоупотреблений своими правами в ущерб равенству всех участников соревнований и на сохранение единообразного подхода к применению норм - исключений регламентных документов РФС", - заявили в союзе. Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что в случае оспаривания Кокориным решения РФС дело может дойти до Спортивного арбитражного суда. "Процедура оспаривания решения комитета по статусу игроков существует, если Александр обратится к нам за помощью, мы ему поможем. Сколько это займет времени, большой вопрос, потому что есть вероятность, что дело может дойти до Спортивного арбитражного суда, вполне возможно, что это затянется до следующего трансферного окна, а то и дальше", - заявил Зотов. Если Кокорин решится на оспаривание решения, то профсоюз готов оказать помощь футболисту. "Если Александр будет оспаривать, мы планируем попросить РФС на время этого спора дать ему возможность играть за свой клуб, по аналогии с ФИФА [Международной федерацией футбола]. Такой процедуры в российском футболе раньше не было, здесь уникальная ситуация. Это то, что называется условной заявкой, если же посмотреть практику палаты ФИФА, таких решений было немало", - заявил Зотов. Кокорин готов к возвращению в футбол Своих эмоций касательно произошедшего не сдержал главный тренер "Зенита" Сергей Семак. "Сложно сдержать эмоции, в очередной раз хочется поаплодировать футбольным властям, за решение "отказать в регистрации" Кокорину Александру. Теперь его решили еще на пять месяцев оставить без футбола, все справедливо, закон существует для людей, оказывается, Саша опасен не только для общества, но и для футбола", - написал специалист в своем Instagram. Однако спустя некоторое время Семак удалил публикацию, ссылаясь на то, что информация требует более тщательного изучения и проверки.

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