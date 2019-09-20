Гунина проиграла Конеру в партии девятого тура Гран-при FIDE в Сколково

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российская шахматистка Валентина Гунина черными фигурами проиграла представительнице Индии Хампи Конеру в партии девятого тура первого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) среди женщин. Соревнования проходят на территории инновационного центра "Сколково".

Китаянка Цзюй Вэньцзюнь черными фигурами проиграла россиянке Екатерине Лагно, россиянка Александра Костенюк белыми фигурами проиграла соотечественнице Александре Горячкиной. Шведка Пиа Крамлинг черными фигурами уступила Анне Кашлинской из России. Партии француженки Мари Себаг и Антуанеты Стефановой из Болгарии, а также Харики Дронавалли (Индия) и Элизабет Петц (Германия) завершились вничью.

По результатам девяти туров Конеру набрала 7 очков, Цзюй Вэньцзюнь - 6,5 очка, Горячкина - 6 очков, Лагно - 5,5 очка, Петц, Гунина и Дронавалли - по 4,5 очка, Костенюк и Кашлинская - по 3,5 очка, Себаг и Стефанова - по 3 очка, Крамлинг - 2,5 очка.

Десятый тур состоится в субботу, пройдут партии Горячкина - Цзюй Вэньцзюнь, Конеру - Лагно, Себаг - Петц, Крамлинг - Костенюк, Гунина - Дроновалли, Кашлинская - Стефанова.

В серии Гран-при помимо турнира в России пройдут еще три этапа: в Монако (2-15 декабря), Лозанне (1-20 марта 2020 года) и на Сардинии (20 мая - 10 июня 2020 года). В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.

Этап Гран-при в Москве завершится 23 сентября. Призовой фонд турнира составляет €80 тыс.