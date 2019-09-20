Винер-Усманова очень довольна тем, что сестры Аверины заняли два первых места на ЧМ в Баку

БАКУ, 20 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова очень довольна результатами в личном многоборье чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку, где Дина и Арина Аверины заняли два первых места. Об этом Винер-Усманова сообщила журналистам.

Дина Аверина набрала 91,400 балла. Второй стала ее сестра Арина Аверина (91,100), замкнула тройку призеров представительница Израиля Линой Ашрам (89,700).

"Я очень довольна и очень рада, что наши две гимнастки стоят на высших ступенях пьедестала. На прошлом чемпионате мира их "разбавила" Линой Ашрам. А теперь снова вдвоем, причем разрыв очень маленький, всего 0,3 балла. Сегодня очень серьезный был день, разыгрывались олимпийские лицензии, это очень важные награды накануне Олимпийских игр", - заметила Винер-Усманова.

"Девочки держались молодцом, Дина сделала вначале ошибку, но потом выправилась. Своими усилиями и моими, очень серьезными, бог прислал нужные слова, которые помогли мне убедить ее, что нужно работать. Они уже взрослые девочки, знали, на что им нужно пойти, чтобы достичь этого успеха", - заметила главный тренер.

Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 22 сентября.