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Футбол в России
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"Краснодар" расторг контракт с Мамаевым

Соглашение с футболистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон
Павел Мамаев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Павел Мамаев
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 20 сентября. Футбольный клуб "Краснодар" объявил о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба "Краснодара".

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Соглашение с 31-летним футболистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Отмечается, что "Краснодар" в будущем не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу.

"Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон, в памяти наших болельщиков останутся и эти [хорошие] моменты", - говорится в сообщении.

Во вторник нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и Мамаев, осужденные в мае за драки в центре Москвы, вышли на свободу из колонии по УДО. Мамаев выступал за "Краснодар" с июля 2013 года по октябрь 2018-го, за это время он принял участие в 146 матчах в разных турнирах, забив 35 мячей и сделав 30 голевых передач. Контракт Мамаева с клубом был рассчитан до конца 2019 года. До перехода в "Краснодар" Мамаев выступал за "Торпедо" и ЦСКА.

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