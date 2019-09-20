"Краснодар" расторг контракт с Мамаевым

Соглашение с 31-летним футболистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Отмечается, что "Краснодар" в будущем не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу.

"Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон, в памяти наших болельщиков останутся и эти [хорошие] моменты", - говорится в сообщении.

Во вторник нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и Мамаев, осужденные в мае за драки в центре Москвы, вышли на свободу из колонии по УДО. Мамаев выступал за "Краснодар" с июля 2013 года по октябрь 2018-го, за это время он принял участие в 146 матчах в разных турнирах, забив 35 мячей и сделав 30 голевых передач. Контракт Мамаева с клубом был рассчитан до конца 2019 года. До перехода в "Краснодар" Мамаев выступал за "Торпедо" и ЦСКА.