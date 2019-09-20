ОКР удивлен заявлениями Гануса о вмешательстве комитета в работу РУСАДА

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова выразила удивление заявлением генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о том, что ОКР настаивает на проведении ежегодного аудита той организацией, которую комитет выберет сам. Об этом рассказала Бриллиантова, чьи слова для ТАСС приводит служба информации ОКР.

Ранее в интервью ТАСС Ганус рассказал, что ОКР своим требованием по аудиту пытается оказать влияние на независимое ведение РУСАДА своей деятельности, настаивая на предварительном уведомлении спортсменов при проведении процедуры допинг-контроля.

"Мягко говоря, удивление вызвало заявление Юрия Гануса о попытке навязать РУСАДА аудиторскую организацию. В соответствии с законодательством РФ и уставом РУСАДА ежегодное назначение аудиторской организации для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности является исключительной компетенцией высшего руководящего органа РУСАДА - общего собрания членов РУСАДА, - говорится в сообщении. - В нарушение указанных требований аудиторская организация для проверки годовой финансовой отчетности РУСАДА за 2018 год не была утверждена в порядке, установленном уставом и законодательными актами. Вместо этого, еще в апреле аппарат РУСАДА попытался включить в повестку дня общего собрания вопрос об утверждении аудиторской организации на 2018 год "задним числом", вместе с вопросом об утверждении бухгалтерской отчетности РАА "РУСАДА" за 2018 год и аудиторского заключения, подготовленного неуполномоченным общим собранием аудитором".

По словам Бриллиантовой, заявление Гануса является намеренным искажением фактов, связанных с осуществлением общим собранием членов РУСАДА своих полномочий. "По мнению общего собрания членов РУСАДА назначение аудиторской организации, выбранной на основе конкурсных процедур, является наиболее надежным способом для избрания независимой аудиторской организации, о чем, к слову, ходатайствовал и сам генеральный директор РУСАДА, по этому поводу есть соответствующее письмо", - сказано в сообщении.

Также Бриллиантова рассказала, что не соответствуют действительности распространенные слова Гануса относительно якобы имеющего место вмешательства ОКР в операционную деятельность РУСАДА в нарушение Всемирного антидопингового кодекса в плане предупреждения спортсмена о приезде допинг-офицера к нему. "В соответствии с международным стандартом WADA по тестированию инспектор допинг-контроля, прибывший для отбора у спортсмена допинг-пробы, может совершить телефонный звонок спортсмену незадолго до истечения "часового окна доступности" в случае, если инспектор допинг-контроля не может по каким-либо причинам обнаружить спортсмена или добраться до того места нахождения, которое указано спортсменом в системе ADAMS. Совершение телефонного звонка в такой ситуации не является предварительным уведомлением и отдается целиком на усмотрение антидопинговой организации, это записано в документах симпозиума WADA, который состоялся в Лозанне в марте нынешнего года", - отмечено в сообщении.

"Отмечен ряд случаев, когда инспекторы РУСАДА регистрируют пропущенный тест, вместо того, чтобы на месте связаться со спортсменом по телефону для обеспечения доступа к месту непосредственного проживания спортсмена. Именно в этой связи комиссия спортсменов ОКР в рабочем порядке и режиме обсуждения обратилась в РУСАДА с целью выработать более конструктивный подход, используя возможности, предоставленные международными регламентирующими документами WADA", - добавлено в сообщении.