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Российская теннисистка Хромачева дисквалифицирована на месяц за коррупционные действия

Спортсменка наказана за попытку продать место в квалификации турнира
Ирина Хромачева AP Photo/Max Solinas
Описание
Ирина Хромачева
© AP Photo/Max Solinas

ТАСС, 20 сентября. Российская теннисистка Ирина Хромачева дисквалифицирована на один месяц за попытку продать место в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе Tennis Integrity Unit (TIU).

Заседание по делу проходило 9 сентября в Лондоне. 24-летняя россиянка была признана виновной в том, что в марте нынешнего года предложила другой спортсменке занять свое место в первом раунде квалификации в обмен на денежную сумму, которую она бы могла получить, если бы играла на турнире. Расследование дела вел канадец Ричард Макларен.

Хромачева отстранена на три месяца (два из которых - условно), а также оштрафована на $3 тыс. Наказание вступает в силу с 19 сентября.

Хромачева занимает 274-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

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