Дина Аверина призналась, что золото ЧМ в многоборье далось ей легче, чем в прошлом году

БАКУ, 20 сентября. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина, ставшая в пятницу трехкратной абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике, считает, что золото в Баку досталось ей куда легче, чем год назад на мировом первенстве в Болгарии. Об этом она сообщила журналистам.

Дина Аверина набрала в многоборье 91,400 балла. Второй стала ее сестра Арина Аверина (91,100), замкнула тройку призеров представительница Израиля Линой Ашрам (89,700).

"Думала, что будет сложнее. В прошлом году я выступала на один вид меньше, и было очень сложно. А здесь вроде были силы, настраивала себя каждое утро так, как будто это первый день и у меня есть силы. Легко мне было даже как-то", - заметила Дина Аверина.

"В 2018 году у меня самая сложная медаль абсолютной чемпионки. Тогда мне было сложно выступать, была травма ноги, и без Ариши, выступала же с Сашей Солдатовой. В 17-м году в Италии, напротив, все шло легко и просто", - сказала гимнастка.

Всего в активе Дины Авериной теперь 13 золотых, а также две серебряные и одна бронзовая медали мировых первенств. Кроме того, она шесть раз побеждала на чемпионатах Европы, трижды становилась серебряным призером турнира.

Дина Аверина стала пятой в истории гимнасткой, которая трижды смогла завоевать титул чемпионки мира в личном многоборье. Ранее это удавалось сделать болгаркам Марии Гиговой (1969, 1971, 1973) и Марии Петровой (1993-1995), а также россиянкам Евгении Канаевой (2009-2011) и Яне Кудрявцевой (2013-2015). Дина Аверина становилась абсолютной чемпионкой мира в 2017 и 2018 годах (в итальянском Пезаро и болгарской Софии соответственно).