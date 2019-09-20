СМИ: олимпийская чемпионка по дзюдо бразильянка Силва провалила допинг-тест

ТАСС, 20 сентября. Олимпийская чемпионка 2016 года по дзюдо в весовой категории до 57 кг бразильянка Рафаэла Силва провалила допинг-тестирование во время Панамериканских игр в Лиме. Об этом в пятницу сообщил телеканал Globo Esporte.

По информации источника, в допинг-пробе 27-летней спортсменки обнаружено запрещенное вещество фенотерол, которое применяется при лечении респираторных заболеваний. Допинг-тест был сдан 9 августа. Отмечается, что интересы Силвы будет представлять адвокат Бичара Нето. Силва заявила, что препарат попал в ее организм случайно.

Силва также является чемпионкой мира (2013), двукратным серебряным (2011, 2013) и бронзовым (2019) призером чемпионата мира, победительницей (2019), серебряным (2011) и бронзовым (2015) призером Панамериканских игр.