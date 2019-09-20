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Летние олимпийские виды спорта

Макаров: российские батутисты поборются за медали этапа КМ в Хабаровске в каждом виде

Турнир пройдет 21 и 22 сентября на "Платинум-Арене"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены будут претендовать на награды в каждой дисциплине на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Хабаровске. Об этом ТАСС в пятницу сообщил глава Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров.

Этап Кубка мира по прыжкам на батуте пройдет в Хабаровске 21 и 22 сентября. Турнир состоится на "Платинум-Арене", вместимость которой составляет более 7000 человек.

"Задача на домашний этап Кубка мира - выступить как можно лучше, все выиграть. Сборная России выступит своим сильнейшим составом и во всех дисциплинах будет претендовать на награды", - сообщил Макаров.

В прыжках на батуте в мужскую сборную вошли Дмитрий Ушаков, Михаил Мельник, Андрей Юдин и Никита Федоренко, женскую команду составили Вера Белянкина, Сусанна Кочесок, Яна Павлова, Ирина Кундиус. В синхронных прыжках выступят Мельник и Сергей Азарян, Белянкина и Яна Лебедева, Кочесок и Анна Корнецкая. В прыжках на акробатической дорожке выступят Вадим Афанасьев, Александр Лисицын, Максим Шлякин, Виктория Даниленко. В прыжках на мини-трампе российскую команду составят Михаил Заломин, Василий Макарский, Александр Одинцов, Полина Троянова и Александра Бонарцева.

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