Входные билеты на этап Кубка мира по прыжкам на батуте в Хабаровске будут бесплатными

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Билеты на этап Кубка мира по прыжкам на батуте в Хабаровске будут бесплатными для зрителей. Об этом ТАСС в пятницу сообщил глава Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров.

Этап Кубка мира пройдет в Хабаровске 21 и 22 сентября.

"Вход будет бесплатным для зрителей. Ждем много болельщиков, это будет выходной день, сильнейшие спортсмены приедут на эти соревнования, - сказал Макаров. - Хабаровск полностью готов к проведению этапа Кубка мира, этому городу по силам провести соревнования любого ранга по самым разным видам спорта. Здесь хороший интерес к спорту, к проведению спортивных мероприятий".

"Уверен, что это будет один из лучших этапов Кубка мира в этом году. Вряд ли кто-то проведет соревнования лучше, даже в других странах", - добавил собеседник ТАСС.