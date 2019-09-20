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St. Petersburg Open

Теннисист Медведев считает, что победу в матче с Рублевым ему принесла уверенность в себе

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу четвертой ракетки мира
Даниил Медведев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Даниил Медведев
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open за счет уверенности, полученной после турниров в США. Об этом он заявил журналистам.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу 23-летнего Медведева, посеянного на турнире под первым номером. Рублев был посеян пятым.

"Победил за счет уверенности, которую получил после турниров в Америке, - сказал Медведев. - Сегодня был равный матч. Чисто моя уверенность сыграла решающую роль. Уверенности Андрею не хватило, хотя он набирает".

Медведев в нынешнем сезоне выиграл турнир в Болгарии и "Мастерс" в американском Цинциннати, а также дошел до финала Открытого чемпионата США.

В полуфинале в субботу Медведев сыграет с белорусом Егором Герасимовым.

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