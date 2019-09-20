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Массовый спорт

Исинбаева стала председателем Ассоциации студенческих спортклубов

Это решение было принято по итогам пятого съезда организации

ТАСС, 20 сентября. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева назначена на пост председателя Ассоциации студенческих спортклубов (АССК). Об этом сообщает пресс-служба АССК.

Такое решение было принято по итогам пятого съезда организации. Кроме того, съезд проголосовал за назначение одним из сопредседателей российского гроссмейстера Сергея Карякина.

Исинбаева является двукратной чемпионкой и бронзовым призером Олимпийских игр. В ее активе три золотые и одна бронзовая награды чемпионатов мира, а также золото и серебро первенств Европы. Россиянке принадлежит мировой рекорд в прыжках с шестом (5,06 м). Исинбаева является членом Международного олимпийского комитета (МОК).

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