Программа 10-го тура чемпионата России по футболу продолжится в субботу тремя матчами

ТАСС, 21 сентября. Тремя встречами в субботу продолжится программа 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Грозненский "Ахмат" дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов", петербургский "Зенит" встретится с казанским "Рубином", а "Тамбов" примет "Ростов".

Матч между "Ахматом" и "Крыльями Советов" начнется в 14:00 мск, главным арбитром назначен Станислав Васильев (Ижевск). Грозненцы уже пять туров не могу выиграть и с восемью очками занимают 13-е место. Домашняя встреча с самарцами, которые находятся на 14-й строчке с семью баллами, станет хорошей возможностью для главного тренера Рашида Рахимова закрыть тему возможного увольнения.

"Ахмату" предстоит обойтись без полузащитника Антона Швеца, который в прошлой встрече с "Ростовом" получил красную карточку. Также игру пропустят восстанавливающиеся от травм хавбек Раванелли и форвард Аблайе Мбенг.

У "Крыльев Советов" потерь нет. Тренер Миодраг Божович определенно сделает ставку на нападающего Александра Соболева, который с семью голами делит лидерство в гонке бомбардиров РПЛ с форвардом "Ростова" Элдором Шомуродовым.

Готовность Азмуна под вопросом

"Зенит" начнет домашнюю игру против "Рубина" в 19:00 мск. На матче будет работать судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым (Москва), которой окажет помощь система видеоассистента рефери (VAR). За VAR отвечают Михаил Вилков (Нижний Новгород) и Алексей Сухой (Люберцы).

"Рубин" потерпел три поражения в последних трех турах и с 10 очками идет на 10-м месте в турнирной таблице. Коллектив Романа Шаронова не имеет серьезных кадровых потерь перед встречей с действующим чемпионом страны.

"Зенит" же находится в хорошем настроении после ничейного результата в гостевом матче против французского "Лиона" на старте Лиги чемпионов (1:1). Петербуржцы имеют в активе 20 очков и делят первое место с "Ростовом" и "Краснодаром", в домашней встрече с казанцами они будут явными фаворитами. Однако остается под вопросом участие в матче форварда Сердара Азмуна, который получил повреждение в игре с "Лионом". Продолжает восстанавливаться от травмы и бразильский нападающий Малком.

В 19:00 мск в Саранске начнется матч между "Тамбовом" и "Ростовом", который обслужит рефери Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Новичок РПЛ за последние шесть туров набрал два очка и с пятью баллами замыкает турнирную таблицу. "Ростов" находится на противоположном конце таблицы, команда Валерия Карпина дышит в спину "Зениту" и "Краснодару". Хозяева не смогут рассчитывать на полузащитника Валерия Чуперку, который был удален в матче прошлого тура с московским ЦСКА (0:2), "Ростов" же не испытывает серьезных кадровых проблем.