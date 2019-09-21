Волейболисты Семенов и Лешуков вышли в финал отборочного турнира на ОИ

ТАСС, 21 сентября. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков победили в заключительном матче третьего группового этапа отборочного турнира по пляжному волейболу на Олимпийские игры 2020 года. Соревнования проходят в Китае.

Российские волейболисты обыграли поляков Бартоша Лосяка и Петра Кантора. Встреча завершилась со счетом 2-0 (21:14, 21:17). Таким образом, Лешуков и Семенов победили во всех трех матчах группового этапа и обеспечили себе участие в финальном раунде.

Старт в турнире взяли 16 команд. Во второй групповой раунд вышли 12 пар, восемь из них пробились в третий отборочный этап. На этом этапе дуэты разделены на два квартета, команды, занявшие первые два места в группах, сыграют в финальных матчах, победители которых получат лицензию на Игры-2020.

Отборочные соревнования в Китае завершатся 22 сентября.