Презентация базовой программы подготовки российских хоккеистов пройдет в ноябре в Сочи

ТАСС, 21 сентября. Федерация хоккея России (ФХР) в ноябре в Сочи презентует базовую типовую программу подготовки хоккеистов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Мероприятие пройдет 22 и 23 ноября. Программа, согласованная Министерством спорта России, является частью Национальной программы подготовки хоккеистов (НППХ) "Красная машина". Сообщается, что все элементы НППХ будут презентованы до конца года.

"Мы готовили программу с нуля ускоренными темпами и спешим сообщить, что презентуем все оставшиеся разделы НППХ для возрастов 12-16 лет до конца года. 22 и 23 ноября в Сочи презентуем базовую типовую программу, пособие по развитию и подготовке вратарей, программу для юных хоккеистов (5-7 лет), а также мобильное приложение", - заявил в пятницу вице-президент ФХР Роман Ротенберг на презентации НППХ "Красная машина" в Мытищах.

Программа разработана ФХР и принята Министерством спорта России в качестве федерального стандарта подготовки игроков. Она позволит всем российским хоккеистам заниматься по единой системе спортивного образования.

В настоящий момент НППХ "Красная машина" проходит этап внедрения в хоккейных школах страны. По ее методикам будут готовиться хоккеисты в более чем 600 детско-юношеских спортивных школах и специализированных академиях.