Дубль Кучерова принес "Тампе" победу над "Нэшвиллом" в предсезонном матче НХЛ

Россиянин в концовке третьего периода дважды отличился в течение 23 секунд. Последняя шайба была заброшена за 16 секунд до финальной сирены. Дебютным голом в составе команды отметился российский нападающий Александр Волков (50-я минута), который реализовал большинство. Единственную шайбу "Нэшвилла" забросил Калле Ярнкрок (16).

В прошедшем регулярном чемпионате Кучеров набрал 128 (41 гол + 87 результативных передач) очков. Форвард побил рекорд по количеству очков за один сезон среди российских хоккеистов, превзойдя достижение Александра Могильного (127), установленное в сезоне-1992/93. Также нападающий "Тампы" стал самым результативным игроком за последние 23 года по количеству баллов за один регулярный чемпионат. Тогда хоккеисты "Питтсбурга" Марио Лемье и Яромир Ягр набрали 161 и 149 очков соответственно.

В другом матче дня "Нью-Йорк Айлендерс" в овертайме на выезде обыграл "Детройт" со счетом 4:3. В составе гостей всю встречу провел голкипер Семен Варламов. Россиянин сделал 24 сейва.