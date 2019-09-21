"Сент-Луис" победил "Виннипег" в предсезонном матче НХЛ. Костин набрал три очка

ТАСС, 21 сентября. Действующий обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис" в овертайме на выезде обыграл "Виннипег" со счетом 4:3 в предсезонной встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами отметился российский нападающий хозяев Клим Костин.

20-летний форвард открыл счет в матче на шестой минуте. Также в составе победителей шайбы забросили Джоэл Эдмундсон (13-я минута) и Давид Перрон (60, 62 ОТ). В эпизодах со вторым и четвертым голами российский форвард отмечался результативной передачей.

В России Костин выступал в системе московского "Динамо". В 2017 году "Сент-Луис" выбрал его на драфте под общим 31-м номером. Однако за два сезона россиянин ни разу не сыграл в НХЛ, выступая только за фарм-клуб "Сан-Антонио".

В другом матче дня "Нью-Джерси" дома победил "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:2. В составе проигравших заброшенной шайбой отметился российский нападающий Владислав Наместников. Передачу ему отдал соотечественник Павел Бучневич.