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Колобков принял участие в забеге "Кросс нации" в Екатеринбурге

В забеге также приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и олимпийские чемпионы Олег Саитов, Егор Мехонцев, Сергей Чепиков
Министр спорта РФ Павел Колобков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Антон Новодережкин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Министр спорта России Павел Колобков принял участие в забеге "Кросс нации" в Екатеринбурге.

Колобков пробежал дистанцию вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, олимпийскими чемпионами по боксу Олегом Саитовым и Егором Мехонцевым, двукратным олимпийским чемпионом по биатлону Сергеем Чепиковым и другими известными спортсменами.

"Забег прошел хорошо, моя форма - в порядке, - сказал Колобков журналистам. - На старт в этот день выходят любители спорта по всей России. Это большой праздник. Символично, что в этот день в Екатеринбурге также пройдут финальные поединки чемпионата мира по боксу".

Забег "Кросс нации" проводят в России с 2004 года, его цель - популяризация здорового образа жизни. Участвовать в нем могут как профессиональные спортсмены, так и любители разного уровня подготовки.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичКолобков, Павел Анатольевич
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