Фигуристы Морозова и Тарасов стали вторыми на турнире в США

ТАСС, 21 сентября. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место на международном турнире серии "Челленджер" в американском Солт-Лейк-Сити в соревнованиях спортивных пар.

По сумме короткой и произвольной программ россияне набрали 194,69 балла. Победу на турнире одержали американцы Эшли Кейн и Тимоти Ледук (205,58), третье место заняли Пэн Чэн и Цзинь Ян из Китая (184,04).

Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, двукратными серебряными (2018, 2019) и бронзовыми призерами мировых первенств (2017), двукратными чемпионами Европы (2017, 2018), серебряными (2019) и двукратными бронзовыми призерами мировых первенств (2015, 2016), победителями (2016) и бронзовыми призерами (2018) финала Гран-при, серебряными призерами Универсиады (2013).