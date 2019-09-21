Семенов и Лешуков уступили в финале квалификационного турнира по пляжному волейболу на ОИ

ТАСС, 21 сентября. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков проиграли в финале квалификационного турнира по пляжному волейболу на Олимпийские игры 2020 года. Соревнования проходят в Китае.

Российские волейболисты уступили латвийцам Мартину Плавинсу и Эдгару Тоцу со счетом 21:12, 20:22, 8:15 и не сумели принести мужской сборной России вторую олимпийскую лицензию в пляжном волейболе. Первую завоевали Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, которые одержали победу на чемпионате мира.

В другом финальном поединке за путевку на Олимпийские игры представители Нидерландов Александр Брауэр и Роберт Меувсен встретятся с итальянцами Паоло Николаи и Даниэле Лупо. На данный момент по одной лицензии на Игры в мужском пляжном волейболе имеют россияне, латвийцы и японцы.

Старт в квалификационном турнире взяли 16 команд. Во второй групповой раунд вышли 12 пар, восемь из них пробились в третий отборочный этап. Команды, занявшие первые два места в группах третьего отборочного раунда, вышли в финальные матчи. Победители финальных встречи получают лицензию на Игры.