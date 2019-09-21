Миронова выиграла кросс-спринт на чемпионате России по летнему биатлону

ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 21 сентября. /ТАСС/. Светлана Миронова, представляющая Свердловскую область, одержала победу в кросс-спринте на летнем чемпионате России по биатлону. Соревнования проходят в Чайковском.

Миронова преодолела дистанцию 4,5 км с двумя огневыми рубежами (по одному из положения лежа и стоя) за 18 минут 30,7 секунды, допустив два промаха на стойке. Второе место заняла Кристина Резцова (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, +5,5), третье - Екатерина Муралеева (Пермский край, +21,4). Резцова и Муралеева не допустили промахов.

Екатерина Глазырина стала четвертой (Свердловская область, +30,9; 2 промаха), Валерия Васнецова - 10-й (Пермский край, +57,8; 2 промаха), Лариса Куклина - 11-й (Ямало-Ненецкий автономный округ, +1.17,3; 2 промаха), Евгения Павлова - 14-й (Новосибирская область - Кемеровская область, +1.30,1; 3 промаха), Ульяна Кайшева - 15-й (Удмуртия, +1.30,2; 0 промахов).

Ирина Старых и Виктория Сливко, заявленные на гонку, не стартовали. 32-летняя Старых по причине травмы спины была вынуждена пропустить вторую половину прошлого сезона, ее ровесница Глазырина, победившая на недавнем чемпионате мира по летнему биатлону, только в феврале возобновила карьеру после допинговой дисквалификации.

В четверг Миронова одержала победу в индивидуальной гонке.

Чемпионат России завершится 22 сентября.