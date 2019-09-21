Биатлонист Логинов сожалеет о малом числе стартов перед началом зимнего сезона

ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 21 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Трехкратный призер чемпионатов мира по биатлону Александр Логинов сожалеет, что перед стартом зимнего сезона у него немного возможностей проверить свои силы в соревновательных условиях. Об этом он рассказал ТАСС во время чемпионата России по летнему биатлону, который проходит в Чайковском.

Логинов в четверг одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км на лыжероллерах.

"По одной гонке судить тяжело, жаль, что у нас мало таких промежуточных стартов, - сказал Логинов. - Но все равно работа идет, зимой будет видно, что получилось. Сейчас при подготовке, бывает, выскакивают небольшие травмы, но пока к сезону все идет плавно".

"В этом году были определенные трудности в связи со сменой места проведения сборов, но все равно пытаемся выходить из положения. Есть определенные проблемы, но я очень надеюсь, что сильно на результате это не скажется", - добавил он.

Старт зимнему сезону будет дан 30 ноября, в этот день в шведском Эстерсунде пройдет первая гонка Кубка мира.