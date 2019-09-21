Гвардиола считает, что Артета станет его преемником в ФК "Манчестер Сити"

ТАСС, 21 сентября. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола считает, что его помощник испанец Микель Артета может возглавить команду после него. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

48-летний испанец заявил, что Артету ждет огромный успех на посту наставника "Манчестер Сити".

"Я уверен, что Артета станет моим преемником в будущем и добьется успеха, - заявил Гвардиола. - Он молодой специалист, ему всего 37 лет, но он уже имеет опыт работы со звездными игроками и топ-клубами. Артета трудолюбив, у него есть особый талант к анализу и поиску верных решений".

"Манчестер Сити" объявил о назначении Гвардиолы на пост главного тренера 1 февраля 2016 года, официально испанец возглавил клуб 1 июля того же года. За это время "Манчестер Сити" под руководством Гвардиолы дважды стал чемпионом Англии. Два раза специалист приводил команду к победе в Кубке футбольной лиги и Суперкубке Англии, один раз - в Кубке Англии.

Артета работает в тренерском штабе "Манчестер Сити" с лета 2016 года.