Школьники и ветераны спорта приняли участие в забеге "Кросс нации" в Нальчике

НАЛЬЧИК, 21 сентября. /ТАСС/. Воспитанники детских спортшкол, учащиеся общеобразовательных учреждений и ветераны спорта приняли участие в забеге "Кросс нации" в Нальчике. Всего состоялось 10 забегов на разные дистанции, сообщил ТАСС в субботу начальник управления по физкультуре, спорту и делам молодежи администрации города Артур Амшоков.

"Сегодня и мы в городском округе Нальчик, как и вся страна, проводим "Кросс нации", в котором принимают участие около 500 человек. Для участия в забегах регистрируются все желающие, независимо от возраста и спортивной подготовки, единственное что требуется - не должно быть медицинских противопоказаний, здесь сегодня собрались школьники и воспитанники наших спортшкол. Несмотря на такую погоду (в Нальчике идет дождь, температура воздуха не поднимается выше +10 градусов - прим. ТАСС), состоялись 10 забегов на разные дистанции от 500 до 1500 м", - сказал Амшоков.

Он отметил, что организаторы не рекомендовали в связи с дождем участвовать в забеге ветеранам, которые собрались на стадионе "Спартак", где проводились забеги. "Ежегодно много человек принимают участие в забегах, сегодня мы в связи с такой погодой не рекомендовали ветеранам, но многие из них побегут, у нас обычно бегают люди в возрасте даже более 70 лет", - добавил он, отметив, что в настоящее время 35% жителей Нальчика регулярно занимаются спортом.

Забег "Кросс нации" проводят в России с 2004 года, его цель - популяризация здорового образа жизни. Участвовать могут как профессиональные спортсмены, так и любители разного уровня подготовки.