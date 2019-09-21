Французские регбисты победили аргентинцев в матче Кубка мира

ТОКИО, 21 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная Франции по регби одержала победу над командой Аргентины со счетом 23:21 в матче группового этапа Кубка мира. Встреча прошла в Токио.

По итогам первого тайма аргентинцы уступали французам со счетом 3:20. После финального свистка команды устроили потасовку на поле. Сборные Франции и Аргентины выступают в группе С вместе с командами Англии, Тонга и США.

В турнирной таблице сборная Франции набрала четыре очка за победу. Команда Аргентины набрала одно очко за поражение в семь и менее очков (бонус защиты). Следующий матч в группе пройдет 22 сентября, в этот день встретятся сборные Англии и Тонга.

Сборная Франции трижды выходила в финал мировых первенств (1987, 1999, 2011). Лучшим результатом команды Аргентины является третье место на турнире 2007 года.

Всего в турнире принимают участие 20 команд, поделенные на четыре группы. В четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.

Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году. Победителем турнира 2015 года в третий раз стала сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой мира. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах. Финал состоится на стадионе в Иокогаме.