Бабиков победил в кросс-спринте на летнем чемпионате России по биатлону

ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 21 сентября. /ТАСС/. Биатлонист Антон Бабиков, представляющий Республику Башкортостан, одержал победу в кросс-спринте на летнем чемпионате России. Соревнования проходят в городе Чайковский Пермского края.

Бабиков преодолел дистанцию 6 км за 20 минут 47,9 секунды, не допустив промахов. Вторым стал Алексей Слепов (Санкт-Петербург), отставший на 16 секунд от лидера с одним промахом, третьим - представитель Ульяновской области Юрий Шопин (+17,6, 0 промахов).

Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев не приняли участие в гонке.

Соревнования завершатся 22 сентября.