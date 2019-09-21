Кокорин сможет сыграть за "Зенит" осенью в товарищеском матче

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Нападающий Александр Кокорин может провести первый с октября 2018 года матч за футбольный клуб "Зенит" на профессиональном уровне во время паузы на игры сборных в октябре или ноябре, если к тому моменту наберет форму. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор петербуржцев Александр Медведев.

17 сентября Кокорин и полузащитник Павел Мамаев, с которым расторг контракт "Краснодар", осужденные в мае за драки в центре Москвы, вышли на свободу из колонии по УДО. Как сообщал Медведев ТАСС, клуб заключил с нападающим контракт до конца сезона-2019/20.

"В товарищеских матчах нет никаких ограничений, - сказал Медведев. - У нас два окна - в октябре и ноябре, сейчас думаем, с кем можно сыграть. Если Кокорин будет готов, почему не сыграть. Пока о возвращении на поле рано говорить, не надо бежать впереди паровоза".

В пятницу Российский футбольный союз (РФС) отказал "Зениту" в регистрации игрока вне трансферного окна. Футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайшее трансферное окно, которое откроется 22 января 2020 года. Позднее генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил ТАСС, что возглавляемая им организация готова попросить РФС о внесении Кокорина в условную заявку "Зенита", если игрок оспорит отказ в регистрации.

"В любом юридическом разбирательстве нет гарантии успеха, - отметил Медведев. - Пока Александр работает по индивидуальному плану, будет готовиться. Да, нет возможности заявить его сейчас, но она без всяких комитетов и комиссий будет потом".

Кокорин выступает за "Зенит" с 2016 года, в составе клуба он провел 92 матча, в которых забил 34 мяча. Вместе с "Зенитом" он стал чемпионом России сезона-2018/19, обладателем Кубка и Суперкубка России (2016). До этого форвард выступал за "Динамо" (2008-2013, 2013-2015) и махачкалинский "Анжи" (2013). В составе сборной России он принял участие в финальных турнирах чемпионата мира (2014) и Европы (2012, 2016).