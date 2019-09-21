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Летние олимпийские виды спорта

Екатеринбург до 2023 года примет соревнования по всем видам спорта Универсиады

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил уверенность, что Универсиада даст хороший импульс всестороннему развитию региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Екатеринбург примет российские и международные соревнования по тем видам спорта, которые входят в программу летней Универсиады 2023 года. Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

"Нам с вами нужно запланировать ряд турниров российского или международного уровня по тем видам спорта, которые входят в программу Универсиады. Протестировать и организационную, и инфраструктурную готовность к соревнованиям", - приводит слова Колобкова департамент информационной политики региона.

Куйвашев выразил уверенность, что Универсиада даст хороший импульс всестороннему развитию региона. "Универсиада станет хорошим толчком развития спорта, экономики и инфраструктуры Екатеринбурга и Свердловской области в целом", - сказал он.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В этом году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичКолобков, Павел АнатольевичЛетние олимпийские виды спорта
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