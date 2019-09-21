Екатеринбург до 2023 года примет соревнования по всем видам спорта Универсиады

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Екатеринбург примет российские и международные соревнования по тем видам спорта, которые входят в программу летней Универсиады 2023 года. Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

"Нам с вами нужно запланировать ряд турниров российского или международного уровня по тем видам спорта, которые входят в программу Универсиады. Протестировать и организационную, и инфраструктурную готовность к соревнованиям", - приводит слова Колобкова департамент информационной политики региона.

Куйвашев выразил уверенность, что Универсиада даст хороший импульс всестороннему развитию региона. "Универсиада станет хорошим толчком развития спорта, экономики и инфраструктуры Екатеринбурга и Свердловской области в целом", - сказал он.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В этом году Красноярск был столицей зимней Универсиады.