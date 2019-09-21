Биатлонист Бабиков не ощущает последствий травмы плеча при подготовке к сезону

ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 21 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков не ощущает последствий старой травмы плеча при подготовке к зимнему сезону. Об этом он рассказал ТАСС в субботу после победы в кросс-спринте на летнем чемпионате России в Чайковском (Пермский край).

Бабиков в прошлом сезоне выиграл общий зачет Кубка IBU, однако в более статусном Кубке мира показал слабые результаты: он выступил только в двух спринтерских гонках, в которых занял места в девятом десятке. Показать более высокие результаты ему, в частности, мешала травма плеча.

"Я постарался залечить те травмы, которые сказывались на моем выступлении, в этом мне помогали грамотные специалисты. Сейчас все нормально, надеюсь, что больше они меня беспокоить не будут", - сказал Бабиков.

"Спортсмен всегда должен помнить о том, что здоровье должно быть на первом месте. Если ты перестаешь о нем думать, то ты всегда будешь сталкиваться с проблемами. Поэтому я уделяю здоровью много внимания: даже сейчас, после гонки, пошел переодеваться максимально быстро. Из таких мелочей все и складывается", - добавил 28-летний спортсмен.

Сейчас спортсмен ставит задачу вернуться на прежний высокий соревновательный уровень. "Моя задача - добиться наилучших кондиций и отобраться в команду, выступать на должном уровне на международных стартах. Сейчас предстоит заключительная и очень ответственная часть подготовительного периода, постараемся выжать из предстоящих сборов максимум", - отметил он.