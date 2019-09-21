Трусова побила мировые рекорды Загитовой в произвольной программе и по сумме баллов

ТАСС, 21 сентября. Российская фигуристка Александра Трусова установила новые мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов.

15-летняя Трусова на предсезонном турнире Международного союза конькобежцев (ISU) "Ондрей Непела Трофи" в Словакии за произвольный прокат получила 163,78 балла, результат спортсменки по сумме программ составил 238,69 балла. Предыдущие рекорды принадлежали олимпийской чемпионке 2018 года, чемпионке мира и Европы россиянке Алине Загитовой (158,50 балла в произвольной программе и 238,43 - по сумме). Рекордсменкой мира в короткой программе является японка Рика Кихира (83,97), Трусова на турнире в Словакии установила личный рекорд в короткой программе - 74,91 балла. Трусова одержала победу на турнире, второе место заняла японка Каори Сакамото (194,42), третье - южнокореянка Ким Ха Ныль (182,50).

В заявке на произвольную программу у Трусовой значились три прыжка в четыре оборота - лутц (сложнейший из четверных - прим. ТАСС), а также два тулупа, один из которых в каскаде с тройным тулупом. Фигуристка смогла чисто исполнить все элементы (за исключением каскада ройной лутц-тройной риттбергер - спортсменка допустила ошибку, сделав последний прыжок в два оборота), включая прыжки повышенной сложности, к которым относятся четверные, и получила за технику 98,34 балла, что также стало новым рекордом. Предыдущее лучшее достижение по технической оценке за произвольную программу также принадлежало Трусовой - 92,35 балла. Кроме того, фигуристка впервые в истории женского одиночного катания смогла чисто выполнить три четверных прыжка в произвольной программе.

Турнир в Словакии стал первым для Трусовой на взрослом уровне, спортсменка решила отказаться от выступления на юниорском уровне по итогам прошлого сезона. Трусова - двукратная чемпионка мира среди юниоров, помимо нее данное достижение покорялось лишь россиянке Елене Радионовой (2013, 2014). Кроме того, в ее активе две победы на первенстве России среди юниоров, четыре выигранных этапа юниорского Гран-при, а также золото финала серии. В первый сезон своей международной карьеры (2017/18) фигуристка не проиграла ни одного турнира, а во втором уступила лишь в двух - финале юниорского Гран-при (второе место, выиграла Алена Косторная) и взрослом чемпионате России (второе место, победила Анна Щербакова).

Ей принадлежат мировые рекорды среди юниоров в произвольной программе (150,40), а также по сумме баллов (225,52). Кроме того, Трусова - первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного лутца (впервые выполнен без ошибок 12 октября прошлого года на этапе Гран-при в Армении) и четверного тулупа (10 марта 2018-го на чемпионате мира среди юниоров в Болгарии), а также вторая фигуристка после японки Мао Асады, кому удалось безошибочно выполнить сальхов в четыре оборота. Спортсменка тренируется в группе Этери Тутберидзе, воспитанницами которой также являются Загитова, Щербакова, Косторная, а также двукратная чемпиона мира и Европы Евгения Медведева, ныне тренирующаяся в Канаде под руководством Брайана Орсера. Трусова дебютирует на взрослой серии Гран-при на этапе в Канаде (25-27 октября), также она выступит на этапе серии в России (15-17 ноября).