Горшков поражен рекордными баллами фигуристки Трусовой на турнире в Словакии

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова продемонстрировала невероятный результат, установив два мировых рекорда на предсезонном турнире "Ондрей Непела Трофи" в Словакии. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

В субботу фигуристки представили произвольные программы в рамках турнира. 15-летняя Трусова, для которой данный старт стал дебютным на международном уровне, набрала за произвольную программу 163,78 балла и 238,69 - по сумме двух выступлений, установив таким образом два мировых рекорда. Предыдущие рекорды в произвольной программе (158,50) и по сумме (238,43) принадлежали олимпийской чемпионке и чемпионке мира россиянке Алине Загитовой.

"Молодец, очень волновались за нее, беспокоились, это ее дебют во взрослом уровне, - сказал Горшков. - Невероятно, таких цифр я даже не слышал никогда, она боец. Поздравляю ее, Этери Георгиевну [Тутберидзе] и Сергея Дудакова от всей души".

Также Горшков рассказал, за счет чего Трусова может еще улучшить свои результаты. "Я знаю, что она учит тройной аксель, - добавил он. - Дело в том, что четверные прыжки нельзя делать в короткой программе, а аксель - можно. Я сам видел, что она упорно учит этот прыжок".

Трусова - двукратная чемпионка мира среди юниоров, помимо нее данное достижение покорялось лишь другой россиянке Елене Радионовой (2013 и 2014 годы). Кроме того, в ее активе две победы на первенстве России среди юниоров, четыре выигранных этапа юниорского Гран-при, а также золото финала серии. В первый сезон своей международной карьеры (2017/18) фигуристка не проиграла ни одного турнира, а во втором уступила лишь в двух - финале юниорского Гран-при (второе место, выиграла Алена Косторная) и взрослом чемпионате России (второе место, победила Анна Щербакова).

Фигуристка занимается в группе Тутберидзе, воспитанницами которой также являются Загитова, Щербакова, Косторная, а также двукратная чемпиона мира и Европы Евгения Медведева, ныне тренирующаяся в Канаде под руководством Брайана Орсера.