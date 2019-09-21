Квят следующий сезон проведет в команде "Формулы-1" "Торо Россо"

Марко рассказал, что Квят не будет рассматриваться в качестве кандидата в напарники пилоту основной команды голландцу Максу Ферстаппену. В этом году россиянин выступает за "Торо Россо", младшую команду "Ред Булла".

"Квят уже утвержден на следующий сезон, по крайней мере внутри ["Ред Булла"] это понятно, - сказал Марко. - Выбор пилота команды "Ред Булл" будет сделан между [Пьером] Гасли и [Александером] Албоном".

Квят дебютировал в "Формуле-1" в 2014 году, сначала он был пилотом команды "Торо Россо", в 2015 году россиянин пошел на повышение в "Ред Булл", однако в начале сезона-2016 был сослан обратно в "Торо Россо", где выступал в сезоне 2017 года, по ходу которого несколько раз попадал в аварии на этапах Гран-при. После выступления в США "Ред Булл", пилотом программы поддержки которого Квят был с 2010 года, расторг контракт с россиянином. В 2018 году российский гонщик был пилотом по развитию команды "Феррари".