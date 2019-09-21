Борец вольного стиля Баев стал чемпионом мира в весовой категории до 70 кг

НУР-СУЛТАН, 21 сентября. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Давид Баев одержал победу в финале чемпионата мира в весовой категории до 70 кг. Соревнования проходят в Нур-Султане.

21-летний россиянин победил в финальной схватке казахстанца Нуркожу Кайпанова. Бронзовыми призерами стали Магомедмурад Гаджиев, представляющий Польшу, и иранец Юнес Эмамичогаеи. Соревнования в данной весовой категории не входят в программу летних Олимпийских игр в Токио 2020 года.

Баев является серебряным призером чемпионата мира среди спортсменов не старше 23 лет (2018), победителем (2019) и двукратным бронзовым призером (2017, 2018) чемпионатов России.

Позднее в субботу состоятся финалы в двух олимпийских весовых категориях (до 74 кг и до 125 кг) и одной неолимпийской весовой категории (до 92 кг). В финале в весе до 74 кг Заурбек Сидаков, накануне принесший российской команде олимпийскую путевку, проведет финальный поединок против итальянца Франка Чамисо Маркеса. В категории до 125 кг россиянин Алан Хугаев завершил борьбу на стадии 1/8 финала. В поединке за бронзовую медаль Алихан Жабалов (до 92 кг) встретится с молдавским спортсменом Георгием Рубаевым.

Турнир в Нур-Султане завершится 22 сентября.