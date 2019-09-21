"Ахмат" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в РПЛ

ГРОЗНЫЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 1:1 в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном на "Ахмат-Арене".
В составе "Ахмата" забитым мячом отметился Андрес Понсе (28), признанный лучшим игроком встречи, у "Крыльев Советов" отличился Максим Карпов (90+4).
"Крылья Советов" и "Ахмат" встретились в 24-й раз, на счету "Ахмата" 13 побед, шесть раз сильнее оказывались футболисты "Крыльев Советов", еще пять поединков завершились вничью.
"Ахмат" не может выиграть в чемпионате на протяжении шести туров. В турнирной таблице грозненский клуб поднялся на 12-ю строчку (12 очков), "Крылья Советов" занимают 13-е место (8 очков).
В 11-м туре "Ахмат" на выезде сыграет с "Сочи" 30 сентября. "Крылья Советов" примут "Тамбов" 28 сентября.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|9
|6
|2
|1
|19-9
|20
|2
|Зенит
|9
|6
|2
|1
|13-4
|20
|3
|Ростов
|9
|6
|2
|1
|16-12
|20
|4
|ЦСКА
|9
|6
|1
|2
|12-6
|19
|5
|Локомотив
|9
|5
|2
|2
|14-8
|17
|6
|Уфа
|10
|4
|2
|4
|11-10
|14
|7
|Спартак
|10
|4
|2
|4
|11-11
|14
|8
|Арсенал
|9
|4
|1
|4
|12-13
|13
|9
|Урал
|9
|4
|1
|4
|16-19
|13
|10
|Рубин
|9
|3
|1
|5
|6-10
|10
|11
|Динамо
|9
|2
|4
|3
|6-6
|10
|12
|Ахмат
|10
|2
|3
|5
|7-15
|9
|13
|Крылья Советов
|10
|2
|2
|6
|13-16
|8
|14
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|11-15
|8
|15
|Сочи
|9
|1
|3
|5
|5-11
|6
|16
|Тамбов
|9
|1
|2
|6
|7-14
|5