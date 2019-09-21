"Ахмат" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в РПЛ

ГРОЗНЫЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 1:1 в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном на "Ахмат-Арене".

На эту тему

В составе "Ахмата" забитым мячом отметился Андрес Понсе (28), признанный лучшим игроком встречи, у "Крыльев Советов" отличился Максим Карпов (90+4).

"Крылья Советов" и "Ахмат" встретились в 24-й раз, на счету "Ахмата" 13 побед, шесть раз сильнее оказывались футболисты "Крыльев Советов", еще пять поединков завершились вничью.

"Ахмат" не может выиграть в чемпионате на протяжении шести туров. В турнирной таблице грозненский клуб поднялся на 12-ю строчку (12 очков), "Крылья Советов" занимают 13-е место (8 очков).

В 11-м туре "Ахмат" на выезде сыграет с "Сочи" 30 сентября. "Крылья Советов" примут "Тамбов" 28 сентября.