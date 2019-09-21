Пляжные Азиатские игры в городе Санья подготовят профессиональных спортсменов

САНЬЯ /Китай/, 21 сентября. /ТАСС/. Предстоящие в городе Санья (южная провинция Хайнань) VI Пляжные Азиатские игры позволят подготовить команду профессиональных спортсменов по включенным в них дисциплинам. Такое мнение, как сообщает местный информационный портал "Наньхайван" , высказал исполнительный вице-президент Ассоциации мини-футбола Санья Ван Цзянхань.

Как сообщала ранее газета "Хайнань жибао", в разных районах города уже открыты центры подготовки по пляжным видам спорта, которые позволят жителям и гостям острова подготовиться к предстоящим играм. На их базе будут проводиться занятия и соревнования по пляжным видам спорта, в числе которых волейбол и футбол.

Город Санья выиграл право на проведение VI Пляжных Азиатских игр в марте. Соревнования пройдут с 28 ноября по 6 декабря 2020 года и будут включать в себя 16 дисциплин, среди которых плавание, водное поло, пляжная легкая атлетика, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, борьба, лодочная гребля, парусный спорт, серфинг и другие.

Впервые Азиатские пляжные игры прошли в 2008 году на Бали в Индонезии, с тех пор они проходят раз в два года. Санья - не первый китайский город, который будет принимать соревнования. В 2012 году игры прошли в городе Хайян в провинции Шаньдун на востоке Китая. В разные годы состязания также проходили в Индонезии (2008 год), Омане (2010 год), Таиланде (2014 год) и Вьетнаме (2016 год).

Церемония открытия игр состоится в живописном месте под названием Тянья Хайцзяо (парк "Край света"), которое приобрело популярность у туристов благодаря разбросанным по побережью большим валунам причудливой формы.