Авербух: фигуристка Трусова показывает выступления фантастической сложности

15-летняя Трусова одержала победу на предсезонном турнире Международного союза конькобежцев (ISU) "Ондрей Непела Трофи" в Словакии и установила новые мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов. За произвольный прокат она получила 163,78 балла, результат спортсменки по сумме программ составил 238,69 балла. Фигуристка впервые в истории женского одиночного катания смогла чисто выполнить три четверных прыжка в произвольной программе - лутц (сложнейший из четверных), а также два тулупа, один из которых в каскаде. Предыдущие рекорды принадлежали олимпийской чемпионке 2018 года, чемпионке мира и Европы россиянке Алине Загитовой (158,50 балла в произвольной программе и 238,43 - по сумме).

"Саша показала феноменальные выступления еще на контрольных прокатах сборной России, она один из претендентов на борьбу за золото чемпионата мира. Трусова сейчас находится в самом золотом времени, демонстрирует фантастическую сложность. В этом сезоне она прибавила в исполнительском мастерстве, в программах. Есть все предпосылки к тому, что этот сезон будет сезоном Саши Трусовой", - считает Авербух.

"По сложности программ с ней сможет соперничать только Анна Щербакова. С точки зрения подачи программы блестяще на контрольных прокатах выступала Алина Загитова, если она будет исполнять программу чисто, то будет получать очень высокие оценки за компоненты, - отметил Авербух. - Высокие баллы за компоненты получила и Евгения Медведева на предварительных стартах. Но никакими компонентами нельзя перебить четверные прыжки, надо трезво смотреть на вещи, даже один такой прыжок перекрывает эти истории, а три четверных - это просто браво Саше".

Авербух подчеркнул, что в нынешнем сезоне конкуренция в женской сборной России по фигурному катанию будет очень высокой. "Очень здорово, что так подтягиваются наши девочки. У нас фантастически сильная команда - Трусова, Загитова, Щербакова, Медведева, Елизавета Туктамышева с тройными акселями. Конкуренция очень высокая", - заключил собеседник ТАСС.

Турнир в Словакии стал первым для Трусовой на взрослом уровне, она двукратная чемпионка мира среди юниоров, помимо нее данное достижение покорялось лишь россиянке Елене Радионовой (2013, 2014). Кроме того, в ее активе две победы на первенстве России среди юниоров, четыре выигранных этапа юниорского Гран-при, а также золото финала серии. В первый сезон своей международной карьеры (2017/18) фигуристка не проиграла ни одного турнира, а во втором уступила лишь в двух - финале юниорского Гран-при (второе место, выиграла Алена Косторная) и взрослом чемпионате России (второе место, победила Анна Щербакова).