Борец вольного стиля Сидаков стал двукратным чемпионом мира в весе до 74 кг

НУР-СУЛТАН, 21 сентября. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков победил в финальной схватке чемпионата мира в весовой категории до 74 кг. Соревнования проходят в Нур-Султане.

23-летний россиянин победил в финале итальянца Франка Чамисо Маркеса. Бронзовыми призерами стали Зелимхан Хаджиев, выступающий за команду Франции, и американец Джордан Барроуз. Сидаков принес российской команду олимпийскую лицензию в данной весовой категории.

Сидаков стал двукратным чемпионом мира, также в его активе победа на Европейских играх в Минске.

Ранее в субботу Давид Баев (до 70 кг) завоевал золотую награду в неолимпийской весовой категории. Позднее в субботу состоятся финалы в одной олимпийской весовой категории (до 125 кг) и одной неолимпийской весовой категории (до 92 кг). В категории до 125 кг россиянин Алан Хугаев завершил борьбу на стадии 1/8 финала. В поединке за бронзовую медаль Алихан Жабалов (до 92 кг) встретится с молдавским спортсменом Георгием Рубаевым.

Турнир в Нур-Султане завершится 22 сентября.