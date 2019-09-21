Тедеев: азербайджанец Шарифов будет достойным соперником Садулаеву в финале ЧМ по борьбе

НУР-СУЛТАН, 21 сентября. /ТАСС/. Азербайджанский борец Шариф Шарифов будет достойным соперником россиянина Абдулрашида Садулаева по финалу чемпионата мира в Нур-Султане. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Садулаев (в весе до 86 кг) в субботу вышел в финал чемпионата мира в весовой категории до 97 кг. Олимпийский чемпион Лондона Шарифов в своем полуфинале выиграл у чемпиона Игр-2016 в весе до 97 кг Кайла Снайдера (США), лишив его возможности взять реванш у россиянина за проигрыш на прошлом чемпионате мира.

"Шарифов будет достойным соперником Абдулрашиду, он был чемпионом мира, олимпийским чемпионом. У каждого своя борьба. Технически они прекрасно друг друга знаю, они тренируются в одном зале, даже живут в Махачкале в одном подъезде. Надо выигрывать, с каким счетом - неважно", - сказал Тедеев.

Финал с участием Садулаева и Шарифова пройдет 22 сентября, в заключительный день чемпионата мира.