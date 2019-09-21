Борец Сидаков посвятил победу на чемпионате мира жертвам Беслана

НУР-СУЛТАН, 21 сентября. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков посвятил победу на чемпионате мира в Нур-Султане детям, погибшим в результате теракта в Беслане. Об этом Сидаков рассказал журналистам.

23-летний россиянин победил в финале в весовой категории до 74 кг представителя Италии Франка Чамисо.

"Я свою победу хотел бы посвятить памяти детей, что погибли в результате теракта в Беслане в 2004 году. Я сам оттуда, я тренировался там. Это коснулось нас всех, мы все очень сильно переживали. Я еще тогда дал себе это обещание", - рассказал спортсмен.

"Не особо устал, хотя схватка была напряженной, настраивался, как на войну, на последнюю схватку, выкладывался по полной. Чамисо не подарок, очень опытный, хороший спортсмен, но теперь наш личный счет - 3:1 в мою пользу. Когда проиграл ему балл в самом начале, даже не волновался, слушал тренеров и делал свое дело, а после победы эмоции было трудно скрывать", - рассказал Сидаков.

"Год назад я впервые стал чемпионом мира, я тогда проснулся после победы часа в четыре утра, подумал - неужели все это правда, увидел свой пояс и успокоился, теперь у меня два чемпионских пояса, но надо забывать об этом и двигаться вперед, надо усерднее тренироваться, ведь впереди Токио. Я пока не знаю, что будет, просто я люблю свое дело и живу сегодняшним днем, стараюсь серьезно держать режим, вовремя засыпать, просыпаться, не опаздывать на зарядку. И хотелось бы, чтобы наше подрастающее поколение также занималось спортом, не пило спиртного, чтобы с каждым годом у нас было еще больше чемпионов", - сказал спортсмен.

Уроженец Беслана Сидаков стал двукратным чемпионом мира, также в его активе победа на Европейских играх в Минске.

1 сентября 2004 года отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу № 1 в Беслане, в это время там проходила праздничная линейка в честь Дня знаний. Террористы захватили более 1 тыс. человек, в том числе малолетних детей, и три дня удерживали заложников в школьном спортзале без еды и воды. Операция по освобождению началась 3 сентября. Погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также 10 спецназовцев, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров.